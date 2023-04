Schiacciato dal camion: non perderà la gamba

Non perderà l’uso della gamba l’operaio meccanico 33enne, vittima di infortunio mercoledì mattina, nel piazzale esterno all’autofficina Arvia, in via Fernando Santi accanto alla palestra "Il David", dove due giorni fa si sono vissuti momenti di terrore.

A travolgere l’operaio è stato il rimorchio del camion che si accingeva a controllare prima della revisione.

L’autista in particolare stava cercando di posizionare le ruote sul rialzo che viene utilizzato per ispezionare la parte sottostante del mezzo pesante, quando per cause in corso di accertamento, ha travolto il giovane operaio che si trovava tra il camion e appunto il rimorchio cisterna.

Il giovane di Morro d’Alba resta ricoverato e strettamente monitorato all’ospedale regionale di Torrette: non ha riportato fratture alla gamba che è rimasta schiacciata sotto il rimorchio e ferita: ad avere danni è stato il bacino.

I medici dell’ospedale di Torrette hanno sciolto la prognosi in 30 giorni.

Il quadro clinico del giovane operaio di Morro d’Alba quindi, fortunatamente, è meno grave di quanto appariva inizialmente ai primi soccorritori. Sul posto per ricostruire l’accaduto sono accorsi i carabinieri ma il camion e il rimorchio non sono stati sequestrati. In ogni caso i tecnici della prevenzione dell’Ast di Ancona proseguono nell’indagine sul fronte sicurezza.

