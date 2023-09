Scontro auto-scooter. Ferite due persone

Scontro auto-scooter in via Fiorini, due feriti. L’incidente si è verificato ieri sera poco dopo le venti e ha interessato due mezzi che stavano percorrendo la strada in direzione opposta. Le cause sono in corso di accertamento da parte degli agenti intervenuti per i rilievi. Sul posto si sono precipitate due ambulanze che hanno subito soccorso le due persone che viaggiavano a bordo dello scooter. Dopo i primi accertamenti ne è stato predisposto i trasferimento all’ospedale di Senigallia: non dovrebbero versare in pericolo di vita. L’incidente ha causato rallentamenti alla viabilità.