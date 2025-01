"Sfacelo urbanistico. Giunta assente"

Alleanza Verdi Sinistra-Senigallia attacca l’assessore all’Urbanistica Gabriele Cameruccio: "Il manifesto programmatico dell’assessore all’urbanistica, sostenuto da Fratelli d’Italia, apre una nuova stagione selvaggia e antica, banale e pericolosa: già vista oltre venticinque anni fa e che pensavamo superata per sempre – spiegano in un comunicato –. Una stagione recessiva e aggressiva fatta di miniappartamenti e loculi abitativi, di azzeramento dei piani urbanistici per il diritto alla casa per le giovani coppie, di sepoltura della ‘Città bella’ e della qualità del paesaggio urbano, di privatizzazione della città pubblica. La Giunta è assente, non ha idee, non ha programmi, non ha progetti, non ha nulla da proporre e quindi ti lascia fare. Miniappartamenti e loculi abitativi ad personam, sfacelo del paesaggio urbano con superfetazioni, ‘bitorzoli edilizi’, ‘metastasi cementizie’, deroghe personali, dehors (verande e gazebo) selvaggi, che come gabbie orrende spunteranno qua e là sopra piazze, marciapiedi e strade pubbliche, che ostacoleranno la mobilità pedonale e ciclabile e nasconderanno i beni cittadini. La somma di tutto ciò nel giro di poco produrrà una Senigallia brutta, sciatta, sporca, disordinata, che perderà interesse per cittadini, turisti e investitori".