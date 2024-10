Sfondano col furgone la vetrata di un supermercato e fuggono con la cassaforte: bottino da 30mila euro

Ancona, 7 ottobre 2024 – Furto con spaccata al supermercato, la notte scorsa, intorno alle 2.40. Nel mirino, il negozio in via Pastore. Secondo le ricostruzioni, una banda ha messo a segno il colpo sfondando con un furgone la vetrata del supermercato. I ladri, una volta entrati, hanno portato via la cassaforte e sono fuggiti. Con un bottino di circa 30mila euro. Sarebbe scattato l’allarme e sul posto sarebbero giunti gli uomini della vigilanza privata dell'esercizio commerciale. Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini. Ora le immagini della videosorveglianza interna sono al vaglio degli inquirenti. Ed è caccia alla banda. Si tratterebbe di un gruppo di professionisti. I sopralluoghi sono in corso per raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili. I furti alle attività del capoluogo, ma anche nel resto della regione, in questo periodo sembrano non dare tregua.