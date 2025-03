"Si chiama Alambicco. Sarà un cocktail bar con mio figlio Francesco"

Dopo anni di assenza torna nel campo della ristorazione Giovanni Carluccio, storico titolare della Terrazza. "Torno a casa – dice il ristoratore – ma con una attività meno impegnativa perché il locale sarà un bistrot, un cocktail bar e una gineria, specializzati nel gin. Inizio questa avventura con mio figlio Francesco, il locale lo gestirà lui, io darò una mano per la mia esperienza. Era da un po’ che ne parlavamo di trovare qualcosa di piccolo, facilmente gestibile che non impegnasse fino a notte fonda. E’ tutto pronto, anche l’arredo, mancano gli ultimi permessi, cose burocratiche e poi apriamo".

L’idea è di iniziare prima di Pasqua. "Alambicco", in via San Biagio, tra corso Garibaldi e corso Mazzini, offrirà spuntini veloci e stuzzicanti, dai taglieri ai panini con la baguette, cose semplici ma gustose da mangiare in tutti gli orari della giornata, pranzo, aperitivo e cene veloci. "L’arredamento lo abbiamo pensato in linea con il nome – dice Carluccio – ma non sveliamo nulla, sarà una sorpresa quando apriremo. L’ambiente interno può arrivare fino a una dozzina di posti a sedere ma contiamo di allargarci anche con un dehor esterno per accogliere più clienti". Passando davanti al locale campeggia la scritta coming soon.

ma. ver.