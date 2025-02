Si torna in campo con due trasferte. L’obiettivo è continuare a fare punti

Trentesima di campionato, anconetane in viaggio direzione ovest destinazione Campania e Lazio per onorare gli impegni del turno infrasettimanale che chiude un mese di febbraio da record (negativo) di cui i coach e staff tecnici avrebbero fatto volentieri a meno: 6 partite in 26 giorni, una ogni 4 giorni e mezzo.

Un dispendio di energie degno di un roster di Eurolega. Diretta tv dai campi di Scauri dove Fabriano (PalaBorrelli, palla a due alle 21) se la vedrà con Cassino e Latina (Palasport Cisterna fischio d’inizio ore 20.30) con Jesi chiamata a risolvere la pratica Benacquista.

Qui Fabriano. Ricaricate le pile e dato prezioso ossigeno alla classifica con i due punti strappati a Piombino nell’ultimo turno, è una Ristopro rinfrancata nel fisico (e nello score di fine gara) dall’inserimento di Hadzic (ventello contro Piombino) e dal ritorno su livelli (molto prossimi) agli standard abituali di Simone Centanni la squadra che si prepara a respingere l’urto della Virtus Cassino.

Non tragga in inganno la classifica della formazione campana, quart’ultima ma tutt’altro che in disarmo come testimoniato dai recenti risultati: sconfitta di misura (71-73) domenica in casa con Livorno (e anche per questo più ‘arrabbiati’) dopo l’exploit di inizio mese (72-61) proprio conto i cugini del basso Esino.

A pesare nell’economia complessiva della stagione cartaia il ruolino di marcia lontano dal PalaChemiba: appena 3 vittorie a fronte di 11 sconfitte. Solo Latina (una sola vittoria in trasferta) ha fatto peggio. Ristopro avvisata.

Qui Jesi. Avviso ai naviganti, mai fidarsi delle apparenze. E dei numeri. Che riferiscono di un Latina in gravi ambasce 7 vittorie, 22 sconfitte penultimo posto in classifica davanti alla cenerentola Rieti.

C’è un duplice dato sufficiente per mettere sul chi va la l’avversario di turno, la General Contractor: il ruolino di marcia casalingo della formazione del coach gentiluomo Alberto Martelossi (quante, e quanta nostalgia, le sfide in serie A…), 6 vinte, 8 perse una squadra in buona salute e, particolare non secondario, la contemporanea presenza nella fila laziali di un quartetto di ex col dente (chi più, chi meno) avvelenato: ex di ieri Daniele Merletto due stagioni in maglia orange e Tommaso Rossi, e dell’altro ieri, quelli degli anni della serie A Paolo Paci e Lorenzo Baldasso.

All’andata fu solo quest’ultimo a far bella figura al termine di una gara con poca storia dominata (78-61) dalla formazione di casa, stavolta sarà meglio tenere d’occhio pure agli altri...

Gianni Angelucci