"Siamo in crescita. Manca una banca"

Andrea Franceschetti ha il suo studio di fotografo in via dell’Industria e le Palombare le ha scelte, nel 1997: "Questa è una zona molto comoda, anche se mancano i parcheggi: da quando hanno fatto la nuova piazza i posti non si trovano più, anche perché con i nuovi palazzi di auto ce ne sono molte. E poi con l’apertura di esercizi commerciali e di nuove palestre è logico che ci sia la richiesta di parcheggiare l’auto. Inoltre segnalo che manca uno sportello bancario, per fare un prelievo bisogna andare fino in via Maggini o al Piano. E’ un quartiere in crescita, con tante famiglie che si sono trasferite qui, ma non c’è altrettanta crescita nel commercio. Basta fare un giro e osservare che ci sono tanti locali grandi chiusi, qualcuno sembra anche in stato di abbandono, i cartelli di affittasi e vendesi sono affissi lì da anni".