Studenti a lezione delle trappole in rete

Per aiutare i giovani a non cadere nelle trappole della rete, ieri mattina il vicequestore e dirigente del Commissariato di Jesi Paolo Arena ha incontrato gli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Montecarotto, nell’ambito dell’iniziativa su scala provinciale ‘Educhiamo insieme alla legalità’, voluta dal questore di Ancona Cesare Capocasa d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale. Oltre alla Polizia, erano presenti anche insegnanti e la preside.

Al centro dell’incontro i temi legati a cyberbullismo, videogames, adescamento online e pedopornografia. I ragazzi di oggi sono spesso soggetti a disagi e malesseri, tendendo ad immergersi nella tecnologia. Ma nel web, purtroppo, possono celarsi anche dei pericoli dai quali rimanere alla larga. In tal senso giocano un ruolo fondamentale le istituzioni e le agenzie educative.

Il dirigente Arena ha dato consigli utili ai ragazzi, come non fornire informazioni agli sconosciuti in rete, non accettare incontri, né inviare foto e video e non accedere a siti a pagamento, mentre ai genitori è raccomandato di controllare i figli e magari non lasciarli soli quando navigano in internet per garantire la loro sicurezza.