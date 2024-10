"Suo nipote sta male", scatta la truffa. Porta via i monili d’oro all’anziana

Un’altra anziana truffata: ‘Suo nipote sta male, siamo qui per informarla’. L’ennesimo colpo è successo ieri mattina poco dopo le 11,30 in via delle Rose dove un uomo ha preso di mira un’anziana che al momento della messa in scena era sola. I malviventi hanno agito probabilmente dopo un’attenta azione di monitoraggio, in modo da poter andare a colpo sicuro e ripulire così dei suoi risparmi una povera anziana. Le ultime due truffe del genere si erano verificate nel quartiere di Vivere Verde, entrambe ai danni di altrettante anziane che avevano sganciato tutti i contanti che avevano a disposizione nella speranza di poter scagionare il figlio, da un fermo improvviso dei carabinieri. Ad avvisarle erano stati due sedicenti carabinieri, mentre ieri, la donna è stata avvicinata da un uomo di media altezza, corporatura magra e capelli neri: aveva addosso un paio di pantaloni marroni. È questo l’identikit che l’anziana ha fornito ai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. L’uomo ha raggirato l’anziana dicendole che un nipote stava male e la donna si è subito preoccupata ed è stato in quel momento che il malviventi ha aggiunto il carico dicendo che quello non era l’unico problema, perché c’era anche un altro suo familiare che stava per essere arrestato. Per evitare tutto questo, la donna avrebbe dovuto intanto dare quanto di valore aveva a disposizione: ed è così che l’anziana ha aperto la cassaforte e consegnato l’oro ai malviventi. Monili in oro il cui valore è ancora in corso di quantificazione ma che rappresentano i ricordi di una vita. Gioielli di un grande valore affettivo, non solo per la donna, per tutti i suoi familiari. Poco dopo, la donna si è resa conto di essere finita nella rete dei truffatori ed ha chiesto l’intervento dei militari. Sui social è stata diffusa la notizia nella speranza che altri anziani non cadano nella rete del truffatore.