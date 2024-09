"Tableaux vivants" con la Filarmonica. Calamani e Mercelli

Uno spettacolo in cui arti visive, musica e teatro si contaminano fondendosi in una performance unica. E’ ‘Tableaux vivants: il genio e il divino’, in scena stasera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi, per il XXIV Festival Pergolesi Spontini. L’Offerta Musicale BWV 1079 di Bach, uno dei vertici della storia della musica, viene eseguita dal vivo dai solisti dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani insieme a un artista internazionale quale Massimo Mercelli, flauto solista, costituisce la drammaturgia della performance in forma di tableaux vivants dalle opere di Michelangelo e Raffaello. In scena c’è la compagnia Teatri 35, punta di eccellenza nella creazione di azioni teatrali di quadri viventi, che mettono in scena attori, modelli o danzatori che diventano attrezzi e scenografi della messa in scena, ricreando ed evocando quadri o immagini celebri. È una modalità espressiva antica, sviluppatasi in Europa nei primi anni del ‘900 e utilizzata anche da Pasolini.