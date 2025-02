Testa a testa tra Fermignanese e Jesina per la vittoria del campionato: sono le più continue

Sembra profilarsi un testa a testa tra Fermignanese e Jesina per la vittoria finale nel girone A di Promozione. Sono le due squadre più continue, uscite vittoriose anche nell’ultimo turno, come da pronostico, viste le sfide contro avversari invischiati in piena zona playout come Sassoferrato Genga e Barbara Monserra. Lotta a due per il primo posto, con la Jesina - trascinata alla vittoria dal solito Cordella - che vede la vetta lontana sempre quattro punti. Il Marina vince lo scontro diretto contro il Vismara salendo al terzo posto. In quinta piazza c’è la novità Moie Vallesina: la squadra di Rossi conquista la quinta vittoria consecutiva superando nel derby una Biagio Nazzaro che ora deve guardarsi alle spalle. La Vigor Castelfidardo invece non va oltre il pareggio a Gabicce scendendo così al sesto posto in compagnia proprio di Gabicce Gradara e Villa San Martino. Intanto in fondo alla classifica l’Appignanese cambia in panchina: di comune accordo si dividono le strade tra la società maceratese e il tecnico Canesin. Al suo posto Daniele Cotica. In Prima Categoria (girone B) allunga la Castelfrettese che espugna anche Filottrano portando a cinque i punti di vantaggio su un Ostra che non va oltre il pari a S. Biagio. Cambia ancora padrone il terzo posto occupato dopo le partite del fine settimana da due squadre: Montemarciano e Olimpia Marzocca. Nel girone C poker di reti dell’Argignano al Montecassiano. Un punto per la Passatempese sul campo del San Claudio nella prima in panchina di mister Massimo Lombardi.