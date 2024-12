The Begin, secco ko. Niente da fare contro l’Acqui Terme

ACQUI

3

THE BEGIN

0

NEGRINI ACQUI TERME: Biasotto 1, Garrone, Bellanova 4, Mazza 3, Garra, Graziani, Botto 9, Petras 15, Esposito 8, Cester 14, Brunetti, Trombin, Pievani. All. Totire.

THE BEGIN ANCONA: Kisiel 9, Giorgini, Larizza, Pulita 1, Albanesi, Andriola 5, Ferrini 8, Sacco 6, Santini 10, Umek 9. All. Della Lunga. Arbitri: Bassan e Pristerà.

Note: parziali 25-17, 29-27, 25-20.

Niente da fare per la The Begin Volley Ancona che nell’ultima giornata del girone di andata rimedia un secco ko per 3-0 contro l’Acqui Terme. In partita solo nel secondo set, i ragazzi di Dore Della Lunga, che per il resto dell’incontro finiscono per subire il gioco della formazione piemontese. Nel primo set Acqui Terme prende il largo trascinata da Petras, Botto e Cester, Ferrini e compagni ci provano, con un Kisiel ispirato, ma la Negrini e mantiene in mano saldamente la partita. La The Begin parte bene nel secondo set, ma la luce si spegne a metà parziale. Coach Della Lunga ricorre al time out sul 16-12 e cambia Umek con il giovane Pulita e Kisiel con Santini. La Negrini prende il largo, sbaglia poco e con il solito Cester prova a chiudere il set. Ma i dorici non mollano e si riportano sotto grazie a un insidioso turno in battuta di Larizza e a uno scatenato Santini. Si finisce ai vantaggi, con un testa a testa tra i due opposti Cester e Santini e proprio un attacco out di quest’ultimo regala il secondo parziale alla Negrini. Nel terzo la The Begin accusa il colpo e Acqui Terme conquista set e partita.