Torna a casa con la figlia di 7 anni e la trova invasa dal fumo: inagibile

Torna a casa con la figlioletta di sette anni e la trova invasa dal fumo. Un incendio si è sprigionato dalla stanza della lavanderia, dove si trovavano sia la caldaia a gas che l’asciugatrice, probabilmente lasciata in funzione. Un cortocircuito avrebbe innescato le fiamme che poco a poco hanno avvolto quello che c’era attorno. L’ipotesi è che sia partito dal l’asciugatrice. È successo ieri pomeriggio, a San Marcello, in via Serra. Interessata un’abitazione singola che i vigili del fuoco hanno dovuto dichiarare non abitabile per via del fumo che è penetrato in tutto lo stabile rendendo le condizioni non salubri per una permanenza all’interno. Mamma e figlia hanno dovuto trovare una sistemazione da parenti. La donna è tornata a casa poso dopo le 14 ed è stata lei a chiamare i vigili del fuoco perché aprendo il portone ha trovato l’abitazione invasa dal fumo. Non riusciva ad entrare per la nube persistente che c’era e nemmeno a capire da dove provenissero le fiamme. I pompieri sono arrivati sul posto e sono entrati con gli autoprotettori muniti di ossigeno. L’incendio ha interessato tutta la stanza della lavanderia e in poco tempo è stato spento evitando che si propagasse al resto dell’abitazione. La casa non ha subito danni strutturali ma ci sarà molto da lavorare per ripristinare le condizioni abitative. I vigili del fuoco raccomandano di non lasciare mai elettrodomestici accesi quando si esce di casa ma di spegnerli per evitare che si generino cortocircuiti pericolosi.

ma. ver.