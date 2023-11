Tra biglietti e abbonamenti

Al via sabato prossimo la vendita degli abbonamenti a sette spettacoli del teatro Pergolesi. Si comincia con la prelazione per i vecchi abbonati con conferma del posto e poi il 2 dicembre i nuovi. I costi variano da 84 a 162 euro. Saranno in vendita invece dal 16 dicembre i biglietti (dagli 8 ai 29 euro). A Maiolati Spontini la vendita degli abbonamenti a tre spettacoli parte sempre sabato prossimo per i vecchi e il 2 dicembre per i nuovi (da 30 a 48 euro) e dal 16 dicembre i biglietti (da 10 a 20 euro). Previste diverse riduzioni. Per info: biglietteria dal lunedì al sabato [9.30-12.30 e 17-19.30] – festivi esclusi, telefono: 0731 206888 oppure mail: biglietteria@fpsjesi.com