Tra degustazioni e mostra mercato: a Jesi due giorni con "Vini & Vinili" x x x x

Torna "Vini & Vinili" nel finesettimana in piazza Federico II tra degustazioni, mostra mercato e dj set.

Si tratta della seconda edizione che andrà in onda sia sabato che domenica per tutto il giorno: dalle 10 a mezzanotte. "Si tratta di un’iniziativa – spiega l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli - che mette insieme due piaceri della vita: un buon bicchiere di vino e della buona musica in tempi pien di preoccupazioni e ansia. Un bel lavoro di squadra rivolto alla città". Si tratta di una mostra-mercato con degustazioni di vini e birra, dj set con appassionati e collezionisti che, a rotazione faranno suonare i loro vinili, organizzata da Jesi Città da Vivere, Darkside Vinyl Shop e Zamusica, con il patrocinio del Comune di Jesi e Ais (Associazione Italiana Sommelier) Marche Delegazione di Jesi e Castelli. Sabato e domenica in piazza Federico II ci saranno 14 espositori regionali e nazionali di vinili, cd, dvd e accessori, di recupero e non, insieme ad un banco assaggio a cura dei sommelier della delegazione Jesi e Castelli in collaborazione con alcuni locali del centro.

Degustazioni guidate si svolgeranno anche a Palazzo Santoni, dietro piazza Federico II come spiega Luca Civerchia, rappresentante Ais Marche: "Saranno quattro le degustazioni a palazzo Santoni, due alle 12, e due alle 18,30, sia sabato che domenica. Quelle del mattino saranno rivolte a chi voglia avvicinarsi al vino, quelle del pomeriggio saranno più delle masterclass, una dedicata agli spumanti l’altra al Verdicchio e al Lacrima di Morro d’Alba, i vini di punta del territorio".

Saranno presenti gli stessi produttori e vignaioli del territorio. "Anche la birra sarà "a chilometro zero" perchè realizzata al Jack Rabbit in via Federico Conti" hanno spiegato Marco Tombini e Lorenzo Rosini.

Durante la due giorni in piazza si sistemeranno (accanto alla balaustra che si affaccia su via del Fortino) quattro food truck con cibi per tutti i gusti. E sarà allestito anche uno spazio coperto per mangiare e bere anche in caso di meteo incerto.

Tornando ai vinili, spiega Nicola Maiolini: "Gli espositori, quatttordici in tutto, arriveranno anche da fuori regione e in particolare da Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Umbria. Ci sarà un’ampia scelta per appassionati e collezionisti, compresi accessori e memorabilia. Si potrà anche ascoltare la musica grazie a dj e collezionisti, dei generi più disparati negli stand".

Sara Ferreri