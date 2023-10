Un altro albero pericolante, i vigili chiudono via Piave

Albero di oltre dieci metri pericolante: chiusa via Piave, vigili del fuoco al lavoro. È successo ieri, attorno alle 19, dopo che un residente di via Isonzo, all’altezza del benzinaio, ha informato la centrale operativa del distaccamento provinciale dei pompieri di via Bocconi di una profonda crepa che si stava aprendo sul tronco di un albero tra via Isonzo e via Piave. Un albero alto circa 12 metri, che già più volte, in passato, aveva perso diversi rami in concomitanza di intemperie, forte vento e temporali. "È stato un mio vicino di casa a chiamare i pompieri – fa sapere il signor Gianni – E fortuna che ci siamo mossi per tempo, altrimenti qui ogni volta che piove c’è da mettersi le mani nei capelli. Anche perché quell’albero si trova in linea d’aria sopra diversi posteggi per le auto e le nostre vetture, pur regolarmente in sosta, erano costantemente in pericolo".

"Non solo le macchine – gli fa eco Lucia – ma anche i passanti. Infatti è capitato diverse volte che quell’albero perdesse i pezzi". Una segnalazione era stata fatta "al Comune anche ai tempi della giunta Mancinelli da un gruppo di residenti", dicono. Ora, l’ufficio manutenzioni, per il rischio di un pericolo imminente, si è finalmente mosso. Sul posto, ieri, due mezzi dei vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale. Via Piave, appena riasfaltata, è stata chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento nel tratto che da via Rodi porta a via Isonzo.

n.m.