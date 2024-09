Un borgo tutto per la danza

La danza ‘trasforma’ il pittoresco borgo di Montesicuro, facendone un grande palcoscenico all’insegna della creatività e del talento. Merito della prima edizione del ‘Blue Sky Fest’, festival della danza urbana, iniziato ieri, e che proseguirà fino a sabato. L’evento è organizzato dall’Associazione Professionale Luna Academy, con il patrocinio del Comune. Un evento unico nel suo genere, che porta in scena una fusione di danza, arte e cultura urbana. L’intero borgo sarà animato da danzatori e coreografi che creeranno performance site-specific progettate per l’occasione ispirandosi all’architettura, agli abitanti e alle storie locali. Ogni angolo del paese diventerà un luogo di espressione artistica. I coreografi protagonisti del festival sono Chiara Bendettellì, diplomata al MoveOne Performing Arts Academy (Milano), Gaia Benedettelli, diplomata all’Accademia Nazionale di Danza (Roma), Gemma Carducci e Alessandra Caruso, entrambe diplomate al Corso professionale di danza contemporanea dell’Accademia Poliarte, Simona Ficosecco, Direttrice artistica del Luna Dance Center e coreografa del Collettivo Luna Dance Theater, e Riccardo Socionovo, diplomato al MoveOne Performing Arts Academy (Milano). Oltre a loro, si esibiranno come danzatori Cosimo Lorenzo Palmisano, Veronica Gasparoni, Anna Pedri e Rodolfo Salustri. Le residenze artistiche si svolgeranno dalle ore 16 alle 20. Uno degli elementi distintivi del ‘Blue Sky Fest’, che ha Cristiano Marcelli come direttore artistico, sarà il coinvolgimento diretto degli abitanti di Montesicuro.

Durante i giorni di residenza i cittadini apriranno le porte delle loro case, offrendo ospitalità agli artisti. Questo gesto di accoglienza non solo sottolinea il legame tra il festival e la comunità locale, ma crea anche un’esperienza autentica di scambio culturale e umano tra artisti e residenti, rafforzando il senso di comunità e appartenenza. Il festival culminerà sabato (ore 19, ingresso libero) con una ‘restituzione’ itinerante delle performance site-specific nei vicoli del borgo, un evento che permetterà al pubblico di vivere e condividere i risultati del lavoro creativo svolto nei giorni precedenti. La giornata terminerà nella piazza centrale con una jam session aperta a tutti: un’occasione unica per ballare e suonare insieme ai performer e ai musicisti, creando un’atmosfera di festa e condivisione. La serata si concluderà con un aperitivo al Bar di Montesicuro (consigliata la prenotazione allo 0719715013).