Un evento importante: "Dovevamo adeguarci. Il Comune è stato bravo a compensare i disagi"

Chiusure straordinarie il 10 ottobre per il G7, che ne pensano i commercianti, diretti interessati dal provvedimento? "Ci siamo adeguati, le limitazioni servono a garantire la sicurezza – sottolinea Michele Zannini del bar Giuliani, presidente Confcommercio Ancona- non possiamo sapere se questa misura è davvero necessaria perché è la prima volta che la nostra città ospita un evento di questa portata ma ci sono dei protocolli di sicurezza da rispettare. La chiusura obbligata il giovedì pomeriggio comporterà dei costi ma questi verranno compensati, o almeno così speriamo, da una serie di iniziative collaterali". Si tratta del cosiddetto "Fuorisalone" che avrà inizio il 3 ottobre e si protrarrà fino al 13, una serie di eventi gratuiti disseminati per il centro città. "Facciamo un plauso all’amministrazione – prosegue Zannini- perché si è impegnata per arginare le perdite economiche arrecate da questa chiusura". "Il G7 Salute rappresenta una grande opportunità per la nostra regione – le parole del segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro Marco Pierpaoli- si tratteranno temi importanti. Bene anche riguardo ai contributi che hanno permesso una riqualificazione della nostra città, adesso auspichiamo che questa riqualificazione continui anche dopo il G7. Tramite la consulta siamo stati coinvolti dall’assessore Eliantonio e si è quindi deciso di chiudere nella giornata di giovedì. Crediamo che le attività economiche debbano fare la loro parte. Stiamo costruendo una serie di iniziative collaterali a beneficio dei commercianti e dei gestori dei pubblici esercizi. Se siamo preoccupati per la sicurezza? No, sono sicuro che siamo in ottime mani, abbiamo informato i nostri imprenditori". Le limitazioni riguarderanno soprattutto l’evento al teatro delle Muse del 10 ottobre. La zona di massima sicurezza si estenderà da piazza Cavour (esclusa) a piazza Kennedy. Dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali dei corsi Stamira, Garibaldi e Mazzini e di tutte le vie comprese nel perimetro della spina dei corsi, delle piazze Roma, Kennedy e Repubblica, delle vie Gramsci e Della Loggia. In questa zona gli esercizi commerciali del centro storico potranno rimanere aperti solo nella mattinata, fino alle ore 13, con la possibilità di concludere le operazioni di chiusura delle attività entro le ore 14. Per quanto riguarda la zona di Portonovo, interessata nei tre giorni del G7 alla presenza delle delegazioni nelle strutture ricettive, le limitazioni sono state ridotte allo stretto necessario. Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre i ristoranti potranno essere aperti a pranzo e chiusi a cena.