Un menù anche d’avanguardia

Uno stile di cucina avanguardista quello proposto dallo chef Andrea Alessandrelli che insieme al socio Giacomo Bontempi ha aperto da poco il ristorante "Origine - cucina identitaria" a Chiaravalle. Un progetto eco-sostenibile che si distingue per l’uso di prodotti locali e una cucina mediterranea di alta qualità con un forte impegno verso il riciclo, il riutilizzo degli alimenti e la riduzione degli sprechi. L’obiettivo è creare un’esperienza gastronomica autentica che per Natale e Vigilia propone piatti dai nomi evocativi come "Terra della Vallesina", "Ancona-Tokyo" (a base di risotto affumicato, cicale di mare crude e alga nori) o la tradizionale lasagna al ragù bianco marchigiano.