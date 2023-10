Una notte in bianco per 35mila: "Numeri dimenticati da tempo"

"Mi dicono che siamo 35mila sparsi in tutta la città. Numeri che Ancona non vedeva da troppo tempo". Il sindaco Daniele Silvetti è felice e dal palco in piazza Cavour raccoglie l’applauso delle migliaia di persone presenti. "Stiamo tornando a essere il centro nevralgico di questa provincia e non solo. Sento i dialetti di altre zone. Questa è una grande gioia e andremo avanti così. Stiamo preparando altre sorprese per Natale e Capodanno".

Il centro del capoluogo, infatti, sabato sera era gremito di gente che si divideva tra le varie piazze e corso Garibaldi. La Notte Bianca si è rivaleta un evento riuscitissimo, dopo la festa del Mare, una sorta di "prova generale" per i prossimi eventi.

Tutti pieni i ristoranti e i locali già dall’ora dell’aperitivo e anche lo shopping sotto le stelle, sia in centro che in corso Amendola, è stato un successo. Il momento clou si è raggiunto in piazza Cavour alle 23.30 quando ha avuto inizio lo show dei dj dello Zoo di 105, un tripudio di gag "politicamente scorrette" e battute a raffica intervallate da stacchetti musicali che hanno fatto ballare e divertire migliaia di persone fino a tarda notte. Nonostante la grandissima affluenza la macchina organizzativa ha funzionato senza intoppi: tutti pieni i parcheggi e i bus navetta gratuiti anche se molti hanno provato a raggiungere il centro in auto a volte dandosi al parcheggio selvaggio per evidente mancanza di posti disponibili.

E mentre in ogni angolo di Ancona andava in scena un evento diverso (11 luoghi, 6 piazze, oltre 100 musicisti che si sono alternati sui palchi, quasi 40 spettacoli), sono stati senza dubbio Marco Mazzoli e Pippo Palmieri, le voci di ‘Radio 105’ a trascinare il pubblico in piazza Cavour fino alle due circa. "La notte bianca è stato un grande successo, oltre le aspettative: la conferma che quando ci sono le giuste proposte la cittadinanza non si tira indietro. Azzeccata la scelta di utilizzare tante location così come il format prescelto" dice l’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, a cena in piazza Pertini con quasi tutti i componenti della Giunta Silvetti e poi sul palco come batterista con la sua storica band.

"Ancona sta davvero tornando protagonista della movida regionale – ha proseguito -. Abbiamo proposto un’offerta completa mai vista prima". Anche le associazioni di categoria, in prima linea insieme all’amministrazione comunale e ai privati per la maxi organizzazione della notte bianca, hanno ribadito l’importanza di eventi simili per spingere i consumi e rendere il capoluogo sempre più vivo e attrattivo.

"E’ stato un lavoro immenso e durissimo – sottolinea il referente di Confartigianato Ancona-Pesaro Luca Casagrande – ma il risultato ci ha ripagato di tutti gli sforzi fatti". In corso Amendola si è voluto differenziare il cartellone lasciando maggiore spazio allo street food e al fashion con l’evento "Total White Party" organizzato proprio in collaborazione con Confartigianato, con l’area pedonalizzata e i negozi aperti fino a mezzanotte. In piazza del Plebiscito poi sono state le note del jazz e del blues ad animare la movida. Più scatenata l’offerta in piazza Pertini e anche corso Garibaldi a un certo punto si è trasformato in una pista da ballo a cielo aperto. Grande impegno anche della Croce Rossa Italiana che ha assicurato il servizioper il soccorso sanitario: oltre dieci interventi tra traumi e intossicazioni.