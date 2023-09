Un’ancora a Falconara per ricordare i morti in mare

La città accoglie un’ancora all’incrocio con via Italia, nello spazio verde di fronte all’ex Caravella. L’installazione, che rievoca la tradizione marinara falconarese, è stata posizionata sopra ad uno scoglio, in ricordo di tutti i marittimi scomparsi nel corso degli anni. A seguire il progetto, l’assessore al Decoro Romolo Cipolletti, che ha individuato proprio all’ingresso sud della città, a due passi dalla spiaggia, il luogo più adatto per collocarla. "L’ancora è stata donata nel 2020 dalla sezione falconarese della Lega Navale Italiana – spiega – ed è identica a quella utilizzata per il monumento ai caduti sulla spiaggia di Villanova. Anche lo scoglio è stato frutto di una donazione, arrivata dalla ditta Fiori. Abbiamo voluto questa nuova installazione in un’ottica di riqualificazione degli spazi verdi urbani e per creare un filo conduttore tra la zona nord e la zona sud della costa di Falconara. Un modo per abbellire la città, senza costi a carico dell’amministrazione: anche il posizionamento dell’ancora e dello scoglio frangiflutti è stato curato dalla ditta Fiori. Rivolgo un ringraziamento al dottor Fabio Amici, che si era interessato per l’ottenimento delle due ancore, quella di Villanova e questa di Palombina".