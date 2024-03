Via Flaminia I, lavori conclusi: ora interventi sull’illuminazione

E’ terminato il cantiere di Astea durato mesi, in via Flaminia I, la strada provinciale che porta a Osimo Stazione. Partiti lo scorso autunno, i lavori che avevano comportato inevitabili disagi alla viabilità sono stati completati, ripristinando fin da subito il regolare senso di marcia. Ora gli operatori commissionati da Astea si sposteranno in via Don Sturzo per rinnovare anche lì i sottoservizi fino a via Guazzatore, ma in questo caso non sarà necessaria apportare alcuna modifica alla viabilità, solo un restringimento della carreggiata stradale che è già impostata a senso unico. Nel frattempo, come i cittadini attendevano da tempo, Astea provvederà a migliorare visibilità e sicurezza sul tratto di via Flaminia I interessato dai lavori conclusi. Arrivato poi il materiale per l’impianto di illuminazione: entro una decina di giorni saranno operativi i 19 nuovi pali della luce tra la rotonda della Gironda e il bivio con via Sbrozzola. Trascorsi 10-15 giorni necessari per l’assestamento del terreno sul quale ci sono stati gli scavi, e ricevuto un parere dalla Provincia che è l’ente competente sulla strada in questione, Astea avvierà, presumibilmente a fine mese, completato l’iter di affidamento, i lavori per rinnovare il manto stradale per circa un chilometro, dalla Gironda al bivio per Abbadia. Durante il cantiere per rifare completamente l’asfalto la viabilità sarà regolata con apposito semaforo a senso unico alternato senza necessità di chiuderla completamente al traffico, come avvenuto di recente ad esempio in via Jesi a Casenuove.

Silvia Santini