Vigevano: Pansa attacca: "Troppi errori in BASKET" Novipiù Casale in arrivo

"Dobbiamo mettere in campo quella durezza che a Rieti contro la Luiss Roma non si è vista. Questa volta la pretenderò". Coach Lorenzo Pansa dà un segnale forte alla sua Elachem Vigevano che questa sera alle 21 (dirigono Vita di Ancona, Ugolini di Forlì e Bonotto di Tavenna) riceve la Novipiù Casale Monferrato per una partita che ha già il sapore di sfida salvezza. Entrambe le formazioni non hanno ancora vinto in campionato e hanno bisogno dei due punti in palio come dell’aria. "Contro la Luiss abbiamo sbagliato moltissimo - prosegue Pansa, alla sua prima stagione alla guida della squadra ducale - soprattutto quando siamo riusciti a risalire e a passare in vantaggio. Certe scelte non voglio vederle più".

I piemontesi di coach Fabio Di Bella presentano una squadra con Calzavara, C.J. Kelly e Pepper sul perimetro e gli esperti Martinoni, al 13° anno con la maglia di Casale e Fabi interni, con l’estone Poom come alternativa. A Vigevano, ancora priva di D’Alessandro e Strautmanis e che ad inizio settimana ha aggregato al gruppo l’ex-Cremona e Fortitudo Alessandro Amici per alzare il livello delle sedute di allenamento, servirà una partita solida nell’arco dei 40’.

Anche perché domenica ci sarà il derby con l’Urania Milano. Umberto Zanichelli