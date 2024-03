Vigor, ottima vittoria "sporca". Quarto posto e playoff più vicini

SORA

0

VIGOR

1

SORA (3-5-2): Crispino, Mastrantoni (35’st Capparella), Fortunato (17’st Vitucci) (39’st Veron N.), Orazzo, Veron F., Di Gilio, Martey, Tribelli (40’st Blando), Jirillo (8’st Tordella), Gubellini, Didio. All. Campolo

VIGOR (4-3-3): Roberto, Scheffer, Marini, Tomba, Beu (19’st Bacchiocco), Romizi (43’st Pesaresi A.), Gambini, Baldini (35’st Mancini), Kerjota, Pesaresi D. (17’st Broso) (29’st Zammarchi), Balleello. All. Clementi

Arbitro: Sassano di Padova

Reti: 33’pt Baldini (V)

Note: ammoniti: Beu (V), Romizi (V), Tordella (S)

La famosa vittoria "sporca" è arrivata, la Vigor non ha certo disputato la miglior gara della stagione, ma un tiro deviato di Baldini è sufficiente a regalare i 3 punti alla compagine senigalliese.

I rossoblu, complice il terreno pesante, faticano a giocare il pallone con disinvoltura, ma dimostrano malizia e concentrazione.

Sora caparbio ed un po’ sfortunato, probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma nessuna soluzione offensiva dei bianconeri mette davvero in crisi Roberto.

Per la Vigor è un successo pesante, un successo che significa quarto posto vista la concomitante sconfitta dell’Avezzano contro L’Aquila, giornata dopo giornata, i playoff sono un obiettivo sempre più alla portata del club vigorino. Un giovedì molto positivo per i colori rossoblu, meno per un nutrito gruppo di tifosi che ha raggiunto Sora per tifare la Vigor. I sostenitori senigalliesi sono stati intimati dalle forze dell’ordine a non esporre uno striscione (dedicato ai diffidati) in caso contrario sarebbe stato rimosso. Un’imposizione che i tifosi di fede vigorina non hanno gradito ed in segno di protesta si sono allontanati dal "Tomei".

La cronaca: partenza propositiva dei locali, particolarmente pericoloso Gubellini che riesce a mettere in apprensione l’intera retroguardia ospite, in seria difficoltà nei primi minuti soprattutto in fase di impostazione.

Il Sora gioca bene, mentre gli uomini di Clementi faticano ad uscire dalla propria metà campo eppure basta poco per ribaltare l’inerzia della gara: ci pensa Baldini a sbloccare l’equilibrio con un tiro dalla distanza che, complice una deviazione, lascia di sasso Crispino.

Immediata la reazione dei laziali che ci provano dalla distanza, prima con Tribelli poi con Martey, ma Roberto è attento. La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo: Sora aggressivo e Vigor ordinata in fase difensiva nonostante l’affanno. L’occasione più ghiotta è di Franco Veron che da distanza siderale calcia dritto sotto l’incrocio, Roberto è bravissimo a metterci una pezza. L’assalto finale dei laziali non produce risultati, la Vigor espugna il "Tomei" ed agguanta il quarto posto.

Nicolò Scocchera