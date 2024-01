Jesi, è manga mania: incontri e workshop destinati ai ragazzi

Jesi (Ancona), 15 gennaio 2024 - Il Comune ha ricevuto dal Ministero della Cultura un finanziamento per la realizzazione del progetto “In biblioteca … arrivano i manga!”, co-progettato insieme alle altre biblioteche della provincia di Ancona e a queste rivolto. “Un libro venduto ogni dieci – commentano dal Comune - è un fumetto, e il genere che ha avuto la crescita maggiore in pubblicazioni e vendite di settore è proprio il manga. Per le nostre biblioteche, in molte delle quali i manga sono ancora poco presenti, questo progetto è un’opportunità per raggiungere e coinvolgere i ragazzi, che sono tra i principali lettori di manga, ed in particolare la fascia 11-14 anni, quella che statisticamente abbandona di più i servizi bibliotecari. Inoltre, il linguaggio universale delle immagini e la sinteticità dei testi fa sì che il manga possa coinvolgere anche ragazzi che conoscono poco l’italiano. Grazie a questo finanziamento, si sta svolgendo, proprio in questi giorni, un corso di formazione online per bibliotecari sui manga, la loro gestione e promozione in biblioteca, condotto da Michele Ginevra del Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona” Lo stesso Ginevra condurrà, poi, un incontro informativo per genitori ed insegnanti, che potrà essere seguito in presenza o a distanza e sarà ripetuto in due date: il 23 febbraio alle 18 presso la Biblioteca comunale di Falconara e il 24 febbraio alle 16.30 alla Biblioteca “Sassi” di Fabriano. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di workshop teorico-pratici rivolti ai ragazzi, che saranno condotti da ACCA Academy di Jesi in diverse biblioteche della provincia, tra cui quelle di Jesi, Moie, Filottrano, Loreto, Fabriano, Ancona, Falconara e Numana. Il progetto, finanziato dal Fondo ministeriale per la promozione della lettura, è stato presentato dal Comune di Jesi in qualità di partner della Regione, all’interno del Sistema Bibliotecario Marche, quale punto di riferimento per le biblioteche della nostra provincia.