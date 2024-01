Jesi, il maestro Pier Luigi Pizzi incconterà il pubblico alle sale Pergolesiane

Jesi (Ancona), 16 gennaio 2024 - Sarà Pier Luigi Pizzi giovedì pomeriggio a inaugurare al Teatro Pergolesi il nuovo ciclo di incontri , un percorso informale di dialogo con il pubblico e di approfondimento per leggere lo spettacolo dal vivo nel contemporaneo, promosso dalla Fondazione Pergolesi Spontini e curato da Pierfrancesco Giannangeli. Il maestro, 93 anni, sarà alle sale Pergolesiane giovedì alle 18 per presentare la sua autobiografia , recentemente pubblicata da Edt. Conduce l’incontro Giannangeli, docente, giornalista e consulente della Fondazione Pergolesi Spontini per la formazione del pubblico. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria alla mail marketing2@fpsjesi.com. Artista di poliedrico ingegno, architetto, regista, scenografo e costumista tra i più importanti di ogni tempo, Pier Luigi Pizzi affida al libro memorie che attraversano poco meno di un secolo di storia del teatro, italiano e non solo.Sfollato per i bombardamenti su Milano, Pizzi è stato testimone del grande fermento culturale del dopoguerra, fino alla scoperta della sua vocazione teatrale.