Sanremo Rock 2024, un osimano sul palco dell'Ariston

Osimo, 16 settembre 2024 - Il cantautore osimano Andrea Belfiori è stato tra i protagonisti stasera di Sanremo Rock 2024 questo fine settimana. Non è la prima volta per lui sul palco del teatro Ariston.

Ci salì come concorrente di Sanremo Rock nel 2019 col brano “Buona vita”, arrivando quinto e conquistando il premio per la tematica del testo. La sua vita si è incentrata sulla musica, diventando arrangiatore freelance. “Concludo il mio tour estivo girato in tutta Italia nella questa prestigiosa cornice di Sanremo prima di iniziare i lavori sul nuovo album che uscirà entro la fine dell'anno, massimo a gennaio 2025”, ha detto. All’Ariston ha presentato in anteprima il nuovo video del singolo “Sottointeso” già disponibile sulle piattaforme Spotify e YouTube. Cantautore polistrumentista, Belfiori ha iniziato la sua carriera artistica collaborando con la Pressing di Lucio Dalla e con Gianluca Grignani, Pfm, Cristiano de André. Alternando da 20 anni la pubblicazione dei suoi brani all’attività di arrangiatore e scouter per varie etichette discografiche, tra i traguardi più prestigiosi raggiunti ci sono la vittoria di Sanremo Music Awards nel 2016 con il brano “Non è possibile” e, appunto, nel 2019 con l’album “I like” (Universal Music) la finalissima di Sanremo Rock. Innumerevoli i concerti con la Notte delle Chitarre insieme ad Alberto Radius, Federico Poggipollini (Ligabue), Steff Burns (Vasco), Maurizio Solieri (Vasco), Mario Schilirò (Zucchero). A dicembre scorso ha pubblicato i due nuovi singoli “Sottointeso” e “Il gioco” con ospite Giuseppe Scarpato (Edoardo Bennato). Il 30 marzo ha aperto il concerto di Gianluca Grignani mentre il 12 luglio alla Trentino Music Arena ha aperto quello di Fabrizio Moro.