Ancona Calcio, la società versa gli stipendi ai tesserati tra le contestazioni

Ancona, 5 giugno 2024 – Al termine di una stagione conclusa con una salvezza sofferta per l’Ancona Calcio non è ancora garantita l’iscrizione al campionato di Serie C, ossia la Lega Pro 2024/2025.

Era stato il mancato versamento delle ultime due mensilità ai giocatori a bloccare le procedure d’iscrizione, proprio nell’ultimo giorno utile: un’inadempienza di circa 450mila euro, l’ammontare delle spettanze di marzo ed aprile dovute ai tesserati. Condizioni che non soddiferebbero i requisiti di ammissibilità previsti dalla licenza nazionale, nonostante nei giorni precedenti la società avesse depositato la fideiussione propedeutica di 350 mila euro.

La situazione critica ha allarmato il sindaco Daniele Silvetti, l’amministrazione comunale si è già esposta per 2 milioni di euro in favore dei biancorossi. Il primo cittadino ha contattato l’ex patron Mauro Canil e l’amministratrice delegata Roberta Nocelli per dirimere la questione, mentre in un primo momento il presidente malese Tony Tiong non ha risposto alla telefonata.

Il clima di incertezza e la drammatica prospettiva dell’ennesima esclusione della compagine cittadina dai campionati professionistici ha suscitato il malcontento dei tifosi, in particolare dei gruppi organizzati. Alcuni ultras hanno raggiunto la sede societaria di via Schiavoni alla Baraccola, dando il via alla contestazione. L’accensione dei fumogeni e le proteste hanno causato qualche danni alla sede.

Solo nella tarda serata del 4 è arrivata l’indiscrezione che le trattative serrate avevano avuto un buon esito e gli stipendi arretrati versati in extremis. Le speranze di assistere a un’altra stagione del Cavaliere Armato in terza serie si riaccendono, ma l’incognita sulla regolarità dei tempi d’iscrizione resta. La palla passa ora al Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, che dovrà esprimersi nei prossimi cinque giorni e, successivamente, valutare un eventuale ricorso. Il verdetto sui dorici è atteso per il 12 giugno.