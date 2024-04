X Factor 2021, Spinsante avanza e cambia. "Da oggi chiamatemi Baltimora"

Ancona, 26 ottobre 2021 - Edoardo Spinsante, cantante-produttore anconetano, è arrivato in semifinale a X Factor. Da giovedì inizieranno le dirette (live) in prima serata che permetteranno agli spettatori di scegliere con il televoto chi mandare in finale l’8 dicembre assieme ai tre giudici della popolare trasmissione televisiva di Sky. Il giovane cantautore anconetano, che all’inizio del programma aveva adottato il nome d’arte Plugsaints e ora è passato a Baltimora, ha superato tutti i provini, dalle audizioni al campo di addestramento (bootcamp) fino alla visita domiciliare (home visit) del giudice-mentore, che ha lavorato a stretto contatto con i suoi pupilli per scegliere i tre da mandare in semifinale.

"Il primo live mi dà un’ansia terribile", confessa Spinsante nel primo videodiario (vlog) di X Factor 2021. La tranquillità che lo ha caratterizzato finora, derivata dalla sua mancanza di aspettative, ora si è convertita in tensione. "L’ansia – spiega – deriva dal fatto che anche altre persone avranno un’aspettativa". Tutta l’attenzione del giovane artista è concentrata sulle emozioni: quelle da lui provate e quelle che desidera trasmettere a chi lo ascolta: "Se dovessi riuscire a far passare un’emozione – così conclude il suo vlog – non potrei chiedere di meglio". Finora c’è riuscito. "Mi son venuti i brividi" è stato il primo commento di Mira, un’altra concorrente poi eliminata, al termine dell’ultima esibizione, nell’home visit di giovedì scorso. "Ha un grande cuore", ha commentato l’attore di Gomorra Salvatore Esposito che ha partecipato come ospite all’ultima puntata di giovedì, ma "non lo fa vedere molto", ha ribattuto Hell Raton. La replica di Esposito, "quando canta lo percepisci", deve avere fugato gli ultimi dubbi del giudice-mentore, però, se alla fine Spinsante è passato. La perplessità performativa di Hell Raton fa il paio con il "c’è tanto da lavorare" segnalato da Manuel Agnelli.

Sin dalla prima audizione è balzato alle orecchie di tutti ciò che Esposito ha ribadito, giovedì scorso, ascoltando la cover di Tenco: il neotrovatore dorico ha una "voce bella bella". È altrettanto evidente, tuttavia, che, per quanto si dica estroverso, Spinsante non è ancora il "re lucertola" che ogni astro nascente della musica, da Jim Morrison in poi, deve diventare per bucare la scena, come ci ricorda Oliver Stone in "The Doors". Intanto, Spinsante ha cambiato pelle ed è diventato Baltimora, perché "è il titolo della prima canzone che ho pubblicato", rivela nel vlog.

Poi, interpretando "La ballata della moda" di Tenco, forse senza avvedersene o comunque senza darlo a vedere, ha già impresso un suo marchio nel circo di X Factor. Primo cantautore della storia della musica (e della poesia) italiana, Tenco fu il primo cantante a essere assimilato a un poeta per il fatto di scrivere i propri testi oltre che cantarli: Spinsante, quindi, ha rinnovato una tradizione che travalica X Factor. Inoltre, leggendo la canzone di Tenco, si scoprirà che sembra "Propaganda" di Louis Bernays, il primo manuale per pubblicitari dove si spiega come imporre un prodotto sul mercato. E cos’è X Factor se non un grande carrozzone pubblicitario? Del resto, è con nonchalance che nel suo vlog Spinsante rivela chi è Baltimora: la sua immagine allo specchio.