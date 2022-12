Covid, a Fiumicino test per i voli provenienti dalla Cina. D'Amato: "Attenzione alta"

Roma, 28 dicembre 2022 – Riprendono all'aeroporto di Fiumicino i test anti Covid per i voli provenienti dalla Cina. A tutti i viaggiatori in arrivo verrà richiesto un tampone molecolare, che però non sarà obbligatorio. Lo comunica l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. “In attesa delle disposizioni nazionali – dice l’assessore – i test si svolgeranno con le consuete modalità, sotto la supervisione dell'Istituto Spallanzani e con il supporto delle Uscar regionali. Non dobbiamo abbassare la guardia, le ultime notizie sul Covid ci spingono a tenere alta l'attenzione”.

Test effettuati a Fiumicino

Il boom di casi Covid in Cina spaventa il mondo, e anche l'Italia pensa ad adottare misure precauzionali per evitare un'ondata di ritorno. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sta valutando in queste ore, con gli esperti e in contatto con le autorità competenti degli altri Paesi Ue, se reintrodurre l'obbligo di tampone per i passeggeri dei voli provenienti dalla Cina. E mentre negli aeroporti internazionali di Fiumicino e Malpensa sono ricominciati i test sui viaggiatori in arrivo dalla Cina, nello scalo lombardo la percentuale di positivi è oltre il 50%.

Attesa la disposizione nazionale, di cui si discuterà già oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri. "La sorveglianza e la prevenzione attraverso il sequenziamento – ha sottolineato Orazio Schillaci – sono fondamentali per individuare con tempestività eventuali nuove varianti che possano destare preoccupazione e che, al momento, non risultano in circolazione in Italia". Anche per questo il ministro "ha raccomandato il sequenziamento di tutte le varianti che possono emergere dai tamponi"

“Questi sono numeri che devono far riflettere e che richiamano tutti all'attenzion”, ha spiegato l'assessore lombardo alla Sanità, Guido Bertolaso dopo che, su due voli giunti dalla Cina a Malpensa sono stati trovati positivi 97 passeggeri su 212, ovvero il 45,7%. Sono numeri significativi che stanno a testimoniare che in Cina, in questo momento, c'è sicuramente un'ondata epidemica in corso”.