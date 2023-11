Gomme invernali 2022, la guida: quando scatta l'obbligo e come evitare le multe

Roma, 8 ottobre 2022 - Gomme invernali 2022: l’obbligo scatta il 15 novembre (con la possibilità di anticipare al 15 ottobre e di sforare quindi fino al 15 maggio). Così, già stressati dalle bollette folli, gli italiani devono mettere in previsione un nuovo salasso. Ecco una guida per evitare (almeno) le multe.

In alternativa agli pneumatici, è necessario avere nel bagagliaio le catene.

Gomme o catene a bordo

Gli pneumatici invernali (o le catene a bordo) sono obbligatorie fino al 15 aprile 2023. Unica eccezione: montare le gomme quattro stagioni.

"Questione di sicurezza"

A ricordare la ratio dell’obbligo è l’Asaps di Giordano Biserni. Che rammenta: “Qui è in ballo la sicurezza, di chi guida e degli altri. Quando la temperatura scende sotto i 7 gradi, infatti, gli pneumatici tradizionali non “funzionano” più bene e solo quelli invernali garantiscono la dovuta aderenza”.

Cosa significano le sigle

Ma quali sono le gomme da montare? Gli pneumatici invernali sono contraddistinti dalle sigle M+S che sta per mud e snow, ovvero fango e neve. "La stessa sigla - osserva Asaps - può comparire anche sui cosiddetti pneumatici quattro stagioni e sulle gomme per fuoristrada che possono così essere tenute per tutto l’anno, con la consapevolezza però di avere pneumatici “da compromesso”, che non sono eccellenti né con il freddo, la neve o d’estate".

Le multe

Le sanzioni previste per chi non ottempera all'obbligo vanno da 87 euro fino a un massimo di 250 euro.

Le multe in autostrada

Ma per chi viola l'obbligo delle gomme invernali in autostrada, scattano anche le multe previste dall'articolo 175, (da 42 a 173 euro) e soprattutto è obbligatorio uscire subito dall'autostrada.