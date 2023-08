Il lupo Brachet (incidentato) e la femmina alfa: viaggio tra i segreti del branco

Torino, 22 ottobre 2022 - Il lupo è stato chiamato Brachet, "come il vino brachetto, del Cuneese, perché lì è stato investito - racconta al telefono Mitzi Mauthe von Degeefeld, docente del dipartimento di Scienze veterinarie dell’università di Torino e dirigente del Canc, il centro animali non convenzionali che si occupa anche di lupi, come referente del progetto europeo Life WolfAlps EU.

Leggi anche: Lupi che attaccano cani: le cacciatrici e il censimento nazionale sulle predazioni

Lupi, ecco il parassita che ne cambia il comportamento. Che cosa sappiamo

Lupi e ibridi: cosa sta succedendo e cosa c'entra 'il Biondo'

Lupi che sbranano cani. L'esperto: abbattimento selettivo possibile per casi particolari

Lupi che uccidono cani. L'esperto dell'Ispra: cosa succede e gli errori da evitare

Il lupo Brachet

Brachet è tra gli ultimi 'pazienti' del centro, e mentre lo racconta la dottoressa - che lavora in équipe con uno staff di quattro colleghi, due tecnici faunistici e il supporto degli studenti - sa già che le arriveranno anche commenti non benevoli, "c'è sempre qualcuno che obietta: perché si spendono soldi nel curare i lupi?". A lei invece capita più volte all'anno, "questo è il quinto caso del 2022", ricorda la veterinaria. E svela 3 segreti affascinanti di questa specie.

1. Femmine e maschio Alfa

In questi giorni di primati e donne al potere è forse utile sapere che "i lupi sono più evoluti di noi - mette in rilievo la dottoressa -. La coppia è formata infatti da un maschio e da una femmina alfa, che sono sullo stesso piano, ognuno per le proprie competenze. Non come succede tra gli uomini". A una certa età, "il maschio si disperde sul territorio perché c’è già un elemento dominante che è il padre e quindi va a cercarsi una nuova famiglia. Viaggia fin quando non trova una femmina e forma con lei una coppia". E questo è anche il caso di Brachet, che sta appunto cercando la sua nuova famiglia.

2. Lotte intestine

I lupi che arrivano al Canc di solito sono vittime di investimenti stradali. "Solo una femmina giovane era stata morsa - ripensa la responsabile del centro -. Non abbiamo mai capito se fosse stata attaccata da cani o da altri lupi del branco, magari perché scartata. Ci sono anche lotte intestine".

3. "Ecco perché scatta il 'ripudio'"

Ma quali sono i motivi del rifiuto? Perché scatta il 'ripudio' del branco? "Di solito - spiega la veterinaria - questi meccanismi sono legati al non rispetto della gerarchia, a lotte di potere. Come in tutte le situazioni, sono sempre questioni di supremazia a provocare l'allontanamento o l'emarginazione di un soggetto".