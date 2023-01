Multe record per eccesso di velocità: dalla Svizzera alla Finlandia "fino a 700mila euro"

Salvini sull'incidente di Alessandria: non si sale in auto in 7. Il sindaco: era omologata

Roma, 13 dicembre 2022 - Multe stellari per eccesso di velocità, dalla Svizzera - il Paese dei record - al Paraguay e alla Thailandia. Il sito australiano Budget direct ha fatto il giro del mondo - consultando siti governativi e notizie di stampa - per verificare come viene punita la trasgressione al codice della strada individuata da tutte le statistiche come una delle cause principali di incidenti. Per la cronaca: nella stessa Australia il piede sull'acceleratore costa caro, si rischia una multa che può superare i 1.600 euro.

Nella statistica delle 20 multe più alte del mondo, ecco sfilare bolidi e super auto, da Ferrari Testarossa a Lamborghini e Mercedes.

Svizzera

E viaggiava proprio su una Mercedes Sls Amg il turista svedese che nel 2010 ha percorso il tratto Berna-Losanna dell'A12 a 290 Km all’ora, ovvero 170 Km/h oltre il limite consentito: la multa superò i 700mila euro. Tra i dettagli raccontati all'epoca dei fatti anche la circostanza che l'automobilista sulle prime era riuscito a farla franca, perché quella velocità folle aveva stordito persino gli autovelox, che non erano stati in grado di registrarla. Ma poi era stato inchiodato.

Paraguay

All'estremo opposto nella statistica australiana, tra i Paesi con le multe per eccesso di velocità più basse, troviamo ad esempio il Paraguay. Budget Direct registra appena 0,13 dollari americani "per il superamento di 60 km/h su viali, 50 km/h su strade e strade asfaltate o 30 km/h su strade acciottolate". E se il rischio di uccidere qualcuno non è sufficiente a far rallentare gli automobilisti, ci potrebbe riuscire "la qualità della strada: si ritiene che meno del 15% sia adatto alle auto che non siano non 4x4".

"Multe in base al reddito"

"Alcuni dei paesi europei più ricchi - spiega ancora il sito australiano - calcolano le multe in relazione allo stipendio dei trasgressori". La conclusione: "Finlandia e Svizzera sono i posti più costosi in cui farsi beccare".

Belgio

Anche il Belgio si pone tra i Paesi più severi per questa infrazione al codice della strada. E si posiziona al secondo posto dopo la Svizzera per la multa record di oltre 200mila euro a un automobilista sorpreso a superare di 22 chilometri all'ora il limite di velocità. Non solo. "Ai trasgressori - informa Budget Direct - viene anche inviata una lettera da un conducente che per eccesso di velocità ha provocato vittime".

Le sanzioni più basse

All’estremo opposto della scala, "cinque paesi hanno multe a due cifre (Kirghizistan, Iran, Tagikistan, Thailandia e Turkmenistan)".

Marocco

"Il Marocco è tra quelle nazioni che premiano la colpevolezza". Ma se non ammetti le tue responsabilità e non paghi subito, la multa raddoppia".

Multe per eccesso di velocità: i record mondiali