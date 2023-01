Capri, coppia di scalatori bloccati sui Faraglioni: il video del salvataggio

Capri, (Napoli), 8 gennanio 2023 - Coppia di scalatori in vacanza a Capri hanno deciso di sfidare i Faraglioni, ma una volta arrivati sulla cima hanno perso la via e lanciato l'allarme.

Coppia di scalatori sui faraglioni a Capri, il salvataggio

In loro aiuto è arrivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. I due, originari della provincia di Bari, avevano raggiunto la cima del faraglione di terra e durante la discesa hanno perso la via che porta verso la sosta intermedia ritrovandosi in difficoltà.

Dopo aver effettuato vari tentativi di discesa invano ed essersi bloccati in parete, hanno deciso di allertare i soccorsi. Una squadra di tecnici CNSAS di stanza sull'isola si è recata sul luogo contestualmente all'elisoccorso 118 decollato da Napoli.

Medico ed elisoccorritore CNSAS a bordo dell'elicottero 118 sono sbarcati tramite un verricello in parete e dopo essersi sincerati sulle condizioni fisiche dei due scalatori hanno provveduto a recuperarli a bordo dell'elicottero.