Jesi, incontri e visite guidate alla riserva regionale Ripa Bianca

Jesi (Ancona), 23 ottobre 2023 - La Riserva naturale Ripa Bianca di Jesi – Wwf Italia, nel periodo da venerdì prossimo al 3 dicembre, organizzerà con cadenza settimanale un ciclo di incontri ed escursioni, alla sala del palazzo dei Convegni di Jesi e in riserva per la promozione dell’area protetta e la divulgazione di una gestione fluviale sostenibile. Il ciclo di incontri è realizzato grazie ad un contributo della Regione Marche e si inserisce nelle attività previste dal Contratto di Fiume dell’Esino. I relatori degli incontri sono esperti di livello nazionale e regionale per la gestione sostenibile fluviale. “La promozione turistica dell’ambiente fluviale – spiegano i promotori - si basa su una corretta gestione ecosostenibile che esalti le caratteristiche ecologiche del fiume con un incremento della naturale resilienza e della mitigazione del rischio idrogeologico, dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della valorizzazione dei servizi ecosistemici, della bellezza e salubrità e quindi dell’attrattività turistica”. Per favorire la conoscenza della Riserva Naturale e promuovere una gestione fluviale sostenibile, l’area protetta organizza un ciclo di incontri, rivolto sia a cittadini che tecnici, alla sala dei Convegni di Jesi dalle 16.30 alle 19.30, nelle giornate di venerdì prossimo e poi il 3, 17 e 24 novembre e il primo dicembre. Le escursioni alla Riserva si terranno la domenica mattina il 29 ottobre, 19 novembre e 3 dicembre dalle 10 a 12. Le escursioni sono finalizzate all’approfondimento “in campo” delle tematiche affrontate negli incontri.