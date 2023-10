Vecchioni ad Ascoli Piceno, ecco come cambiano sosta e viabilità

Ascoli, 17 ottobre 2023 – E’ tutto pronto per il concerto di Roberto Vecchioni in programma domani, alle 21, in piazza del Popolo. I biglietti, gratuiti, sono andati esauriti nel giro di nemmeno mezz’ora dall’apertura della prenotazione, avvenuta il 4 ottobre scorso, che le persone hanno potuto effettuare online. Come per il live di Max Gazzè dello scorso primo ottobre, il salotto cittadino sarà chiuso e ci saranno due ingressi, con personale addetto al controllo dei biglietti, dai quali potranno accedere gli spettatori. Il Comune ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione della sosta, della viabilità e dell’accesso in piazza.

Con la stessa dispone la sospensione delle corse del trenino turistico che passa in piazza del Popolo, dalle 6 di ieri fino al termine dell’esigenza di giovedì, per l’allestimento e lo smontaggio del palco e delle attrezzature necessarie al concerto. E ancora, giovedì, dalle 6 alle 14, divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Roma (lato ovest) per permettere le manovre di accesso ai mezzi impiegati nello smontaggio. Nel giorno dell’evento, dunque domani, dalle 15 alla mezzanotte, divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Roma (lato ovest, tratto adiacente il monumento) con contestuale riserva di sosta per i veicoli in uso all’organizzazione del concerto.

Infine, domani, dalle 19 fino al termine dell’evento, piazza del Popolo verrà chiusa. Così come recita l’ordinanza, il Comune dispone "la chiusura di tutti gli accessi stradali a piazza del Popolo mediante l’installazione delle porte, fatto salvo il passaggio dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati. Sarà cura dell’organizzatore predisporre apposito servizio di vigilanza agli accessi disposti da piano, per la verifica dei titoli di ingresso. Saranno autorizzati ad accedere all’evento solo le persone munite di biglietto di ingresso nei limiti previsti dall’apposito piano di sicurezza". Per quanto riguarda, invece, l’occupazione del suolo pubblico, le attività commerciali con sede nel salotto cittadino dovranno rimuovere, tutti o parte, dei tavolini e delle sedie.

Roberto Vecchioni porterà ad Ascoli una tappa del suo ‘Infinito tour’, e quella in città al momento è l’ultima. Il cantautore milanese proporrà all’ascolto i brani del suo ultimo lavoro discografico che racchiude 12 brani inediti e che è frutto della collaborazione di un team d’eccezione, e i suoi più grandi e amati successi.