Tragedia sfiorata, affondato un altro peschereccio: il comandante mette in salvo l’equipaggio

San Benedetto (Ascoli), 23 aprile 2024 – Altra tragedia in mare sfiorata nella tarda serata di lunedì. A causa delle avverse condizioni meteo ha rischiato di affondare il motopesca Mostrillo che stava rientrando nel porto di San Benedetto.

Il Mostrillo semi affondato nel porto di San Benedetto

Il comandante è riuscito a pilotare il natante, che stava imbarcando molta acqua, fin sulla banchina mettendo in salvo l’equipaggio. Appena ormeggiato il Mostrillo si è inclinato sul lato destro rimanendo parzialmente a galla. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto che con le pompe hanno cercato di svuotare lo scafo, ma senza successo, tanta era l’acqua che entrava a causa di una presunta falla che, a detta dell’equipaggio, sarebbe stata causata da una violenta ondata, ma la capitaneria di porto, al momento, non ha fornito alcuna versione ufficiale.

Le cause sono ancora in fase di accertamento. Nello scalo sono intervenute le autorità marittime che stanno monitorando la situazione e che nelle prossime ore approfondiranno l’accaduto. Questo nuovo episodio segue ad appena cinque giorni il drammatico affondamento del peschereccio Antonio Padre, a seguito della collisione contro il palo dell’ex piattaforma “Fabrizia 1”. Anche in questo caso, miracolosamente, l’equipaggio è riuscito a mettersi in salvo.

Intanto nel porto di San Benedetto l’armatore del Mostrillo, unitamente agli organi della capitaneria, si sta organizzando per le operazioni di recupero del natante.