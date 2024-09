Altro squillo sul mercato. Alla Samb Ethan Bouah

La Samb si rinforza ancora. Quando sembrava che il mercato rossoblù con Lulli e Candellori fosse praticamente concluso, ecco che il club presieduto da Vittorio Massi, chiude l’ennesima operazione. L’obiettivo era quello di un terzino under mancino. Una trattativa che sembrava essere caduta nel dimenticatoio ed invece ecco il colpo a sorpresa con il club del Riviera delle Palme che ha ufficializzato l’arrivo dell’italo-ivoriano, classe 2005, Ethan Bouah proveniente dai settori giovanili della Roma e del Palermo. È il fratello di Devid, ex Cosenza e Catania in procinto di trasferirsi alla Carrarese in Serie B. Si tratta del diciottesimo nuovo arrivo stagionale e va a completare il numero dei fuoriquota a disposizione di Ottavio Palladini. Bouah si distingue per la sua velocità, la capacità di coprire ampie porzioni di campo e una buona visione di gioco, che gli permette di contribuire tanto in fase difensiva quanto in quella offensiva. L’approdo alla Samb rappresenta per il giovane terzino un’opportunità importante per dimostrare tutto il suo valore. Tra un calciatore che arriva, un altro parte. Il basco Julen Bernaola sta per lasciare la Samb. Il centrocampista ex Ugento, non ha eccessivamente convinto lo staff tecnico in queste settimane di preparazione tanto da indurre Palladini a provarlo anche come difensore centrale, come alternativa a Gennari e Pezzola. Ed allora ecco che prende sempre più corpo il suo addio.

Il club rossoblù lo lascerà libero di accasarsi dove meglio vuole. Ed in pole position c’è il Nardò, sempre in D nel girone H. Ed alla fine la dirigenza rossoblù è arrivata alla quadra. Ora non resta che iniziare la stagione agonistica. E già domenica prossima, il match con l’Atletico Ascoli in Coppa Italia, rappresenta una tappa di avvicinamento estremamente importate in prospettiva campionato.

Ieri la ripresa degli allenamenti al Samba Village agli ordini di Ottavio Palladini. C’è grande attesa per questo match tanto che si va verso il sold out per i biglietti della curva nord Massimo Cioffi. Intanto la Samb registra nuovi official partner a partire dalla Pizzeria Azzurra per passare al Chiosco da Maria, TecnoAssistenza, L’Arte del Costruire, Studio Commerciale Perotti e Tresse. Vicino al club rossoblù ci sarà anche quest’anno la Regenyal Laboratories di Claudio Bartolomei che sarà jersey sponsor per la stagione 2024-2025. Benedetto Marinangeli