Caldo in arrivo e siccità, “Vietato sprecare acqua”

Ascoli, 7 giugno 2024 – Non facciamoci illusioni: le piogge dei giorni scorsi non hanno avuto alcun effetto benefico sull’approvvigionamento idrico in questi mesi che, viste le temperature, possiamo considerare ormai pienamente estivi.

Dirigenti e tecnici del gestore delle acque Ciip hanno effettuato un sopralluogo Pescara del Tronto nella speranza di trovare a monte dell’acquedotto acqua e fango, ma così non è stato. Per cui la situazione di allarme e preoccupazione paventata giusto 10 giorni fa resta inalterata e questa è chiaramente una notizia negativa.

Secondo i dati Ciip mancano 100 litri d’acqua al secondo, con le chiusure notturne sarà possibile recuperare 30 litri, ma non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno della popolazione, atteso che nei luoghi dove arriveranno i turisti, lungo la costa, non è opportuno chiudere i serbatoi, nemmeno di notte.

Le previsioni meteo non tranquillizzano affatto, anzi. Andrea Garbinato di iLMeteo.it annuncia che in questi giorni avremo picchi importanti di calura nelle Marche. “Non sono valori eccezionali ma, rispetto alle ultime settimane a tratti fresche e spesso instabili, sarà un antipasto di estate su tutta Italia”, spiega Garbinato. Il caldo africano, aggiunge, dilagherà oggi, con massime fino a 32 gradi su parte del Centro-Nord (da segnalare tra le città più calde Macerata), anche con tanta afa.

Il picco del caldo africano verrà raggiunto al Centro-Nord domani, quando sono previsti 32-34 gradi. Domenica, le temperature caleranno a tratti in modo sensibile; ad Ascoli sono attesi 32 gradi. Dunque non pioverà e le riserve idriche andranno a calare inevitabilmente. L’invito ai cittadini delle province di Ascoli e Fermo è di dotarsi di autoclave in vista dell’estate quando il problema potrebbe ulteriormente acuirsi rendendo necessaria la chiusura dei serbatoi nelle ore notturne. “L’acqua non può essere sprecata, non ce lo possiamo permettere. Per cui bisogna che ognuno di noi ne faccia un uso assolutamente corretto, senza sprechi” ha ricordato la presidente della Ciip Maddalena Ciancaleoni, riferendosi in particolare all’uso tipicamente estivo della risorsa idrica per riempire piscine, irrigare giardini, etc. Ci sarà un’estate senz’acqua? “Spero di no ma è necessario limitare i disagi per gli utenti. Alcune sorgenti non sono mai state a questi livelli di portata. Chiediamo la collaborazione di tutti. Facciamo un uso assolutamente consapevole e corretto dell’acqua”.