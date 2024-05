Meteo Marche, quando arriva l'estate vera? La parola al meteorologo

Ancona, 31 maggio 2024 – Quando inizia l’estate 2024? Difficile prevederlo ancora. Colpa delle correnti instabili che hanno attraversato l’Italia negli ultimi giorni e che hanno portato instabilità anche sulle Marche, con piogge a tratti (viste anche lungo il tratto costiero) e un abbassamento delle temperature, con tanto di allerta gialla. Dal sole e la possibilità di andare al mare lo scorso weekend, insomma, è tornata l’aria fresca che ha obbligato le persone a coprirsi un po’ di più: “E questa incertezza non si sa fino a quanto durerà - sono le parole del meterologo dell’Amap (il Servizio agrometeo regionale), Danilo Tognetti - le previsioni sono ancora troppo ballerine e i modelli più precisi di valutazione non vanno oltre la settimana, per questo il grande caldo e il beltempo potrebbero arrivare tanto all’inizio del prossimo mese, come regolarmente accaduto nel 2022, quanto alla metà, come visto la scorsa estate”.

Bel tempo da metà della prossima settimana

Dunque, anche se l’estate meteorologica inizia sabato primo giugno e termina il 31 agosto, le prospettive non sono ancora chiare: “I modelli che analizziamo sono in continua evoluzione, quindi è difficile fare una stima — aggiunge Tognetti — Non escludo che da metà della prossima settimana il clima possa farsi bello, dopo il sereno che godremo questi venerdì e sabato e il nuovo rannuvolamento nel pomeriggio di domenica”. Ciò perché l’alta pressione che arriva dall’Atlantico, più mite, “vuole rimarginare il vortice che arriva dall’Europa settentrionale, in particolare dalle zone della Scandinavia e della Russia, che hanno portato sul territorio instabilità — dice ancora il meteorologo —. Le correnti che arrivano dal Nord riescono a scavallare le Alpi e quando arrivano fino all’Appennino diventano nuvole, da lì poi si incanalano e dipende poi sia da che strada prendono, se quella del Potenza o quella del Chienti, sia se sono fenomeni localizzati o meno. Dipende da che latitudine arrivano”.

Estate calda ma piovosa

Altri modelli analizzati da Tognetti, che prendono a riferimento maggiormente le previsioni di stagione, “prevedono per l’Italia un'estate più calda della norma e piovosa in media”. Il problema però è che fino a quando il vortice dall’Europa settentrionale non se ne andrà, le previsioni arriveranno anche sulle Marche: “Il vortice con le perturbazioni di solito dovrebbero andare verso Est - aggiunge - verso la Scandinavia e la Russia, ma non riesce perché c'è un blocco di alta pressione e per questo rimane nell’Europa centrale. Tutto il nord d’Italia è quello che ci rimette come precipitazioni”.

Proprio in fatto di piogge “per le Marche siamo nella media, in linea con le medie dello stesso periodo negli anni passati”. Un po’ di pioggia comunque non guasta in fatto di campi e raccolti, prima delle due-tre consuete ondate di calore estive che li metteranno a dura prova: “Così i terreni si mantengono umidi e le attutiscono - conclude Tognetti - Fanno una sorta di riserva e si abbeverano nel frattempo d’acqua. Il che è positivo”.