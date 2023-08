Mazzone, oggi i funerali con lutto cittadino ad Ascoli: maxischermo in piazza

Ascoli Piceno, 21 agosto 2023 – Una giornata dedicata al lutto, al ricordo e al pianto. Sarà infatti impossibile non commuoversi al passaggio della bara con le esequie di Sor Carletto Mazzone.

Carlo Mazzone con la moglie Maria Pia: oggi in funerale ad Ascoli

Il funerale inizia alle 16.30 e si svolge nella chiesa di San Francesco, in piazza del Popolo, dove sarà allestito anche un maxischermo per permettere a tutti di poter seguire in diretta. Durante i funerali, locali, attività commerciali e uffici pubblici resteranno chiusi mentre per l’intera giornata sono stati cancellati eventi di carattere musicale. "Credo che Carlo Mazzone meriti che la città si fermi per tributargli l’ultimo saluto – ha commentato il sindaco Marco Fioravanti –. Non era nato in Ascoli, ma era ascolano a tutti gli effetti e sono orgoglioso di avergli consegnato la cittadinanza onoraria. Ci ha lasciato un uomo che ha scritto una pagina indelebile nella storia ascolana e non solo. E noi vogliamo ricordarlo, e omaggiarlo, come merita. Ciao, Carlo". I familiari da parte loro hanno deciso di trincerarsi nel dolore e hanno chiesto che venisse rispettato il loro lutto.

La cerimonia funebre viene celebrata dal vescovo Gianpiero Palmieri e dall’arcivescovo emerito ascolano Piero Coccia, molto legato alla famiglia Mazzone fin da quando era parroco al Santissimo Crocifisso di Porta Romana. Con loro anche altri sacerdoti e frati della basilica francescana. Presenti in chiesa anche le autorità cittadine, comprese quelle del Sestiere di Porta Romana, il gonfalone del Comune, oltre ai calciatori e i dirigenti dell’Ascoli Calcio.

In prima fila sono schierati la moglie Maria Pia, ai figli Sabrina e Massimo, i nipoti Vanessa, Alessio e Iole e i pronipoti Cristian ed Alessandro.