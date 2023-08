Funerali di Carlo Mazzone: lutto cittadino, maxischermo e negozi chiusi ad Ascoli

Ascoli Piceno, 20 agosto 2023 – Centro storico praticamente bloccato domani pomeriggio in occasione dei funerali di Mister Carletto Mazzone, deceduto sabato all'età di 86 anni. Funerali che verranno celebrati alle 16.30 nella chiesa di San Francesco in piazza del Popolo.

Carlo Mazzone allo stadio di Ascoli e uno degli striscioni dei tifosi

IL PODCAST / L’allenatore dei numeri dieci

L'amministrazione comunale ha indetto una giornata di lutto cittadino. In piazza del Popolo, dove sarà allestito anche un maxischermo per permettere a tutti di poter seguire in diretta, si raduneranno tutte le persone che non riusciranno ad accedere all'interno della Basilica Francescana. Durante i funerali, locali, attività commerciali e uffici pubblici resteranno chiusi mentre per l'intera giornata non si svolgeranno eventi di carattere musicale. E' stata annullata anche la proiezione del film del regista ascolano Massimo Cappelli, "Prima di andare via" dove Iole, la nipote di Carlo Mazzone sarebbe dovuta intervenire come ospite.

Beppe Signori: “Per me fu un secondo padre”

L'amministrazione comunale non ha deciso ulteriori limitazioni al traffico rispetto a quelle già esistenti nella zona pedonale attorno a Piazza del Popolo. Certo, la chiusura di corso Trento e Trieste per i lavori di pavimentazione, limiterà gli accessi in Piazza, ma a tutti è stato raccomandato di utilizzare i parcheggi della ex Gil, a Porta Torricella e allo stadio utilizzando poi i bus navetta che collegano al centro storico.

Carlo Mazzone e la moglie Maria Pia

Sicuramente la monumentale chiesa di San Francesco sarà presa d’assalto tra autorità civili, militari e addetti ai lavori del mondo del calcio. La cerimonia funebre sarà celebrata dal vescovo Monsignor Gianpiero Palmieri e dall'arcivescovo emerito ascolano Monsignor Piero Coccia, molto legato alla famiglia Mazzone fin da quando era parroco al Santissimo Crocifisso di Porta Romana. Con loro anche altri sacerdoti e frati della basilica francescana.

Saranno presenti anche i calciatori e i dirigenti dell'Ascoli Calcio. Il feretro si muoverà da casa Mazzone a Porta Romana, viaggerà lungo via Dino Angelini poi proseguirà in Piazza Roma e via del Trivio per arrivare all’ingresso della Chiesa di San Francesco. Al funerale l’Amministrazione comunale parteciperà ovviamente anche con il gonfalone, così come in chiesa ci sarà quello del Sestiere di Porta Romana, di cui Carlo Mazzone come tutta la sua famiglia era socio e del quale da anni sono parte attiva diversi suoi familiari.