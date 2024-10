Doppio appuntamento al Neroni con D’Ascenzo e Shapovalov

Doppio concerto, questa settimana, per ascolipicenofestival, nell’ambito del ciclo dedicato alla musica strumentale italiana nei secoli. Domani alle ore 20.30, nell’auditorium Emidio Neroni, sarà di scena il pianoforte solo con programma dedicato ai capolavori del Novecento di Ottorino Respighi e Nino Rota. Ai tasti ci sarà un giovane musicista dal grande virtuosismo, Michele D’Ascenzo, 30 anni, aquilano. In programma anche famosi brani di Liszt oltre ai sei pezzi per pianoforte di Respighi e alla selezione di preludi per pianoforte di Rota. Domenica 3 novembre, invece, inizio alle 18, sempre nell’auditorium Neroni, ci sarà il concerto particolarmente atteso e impegnativo, con due violoncellisti di alta caratura, il russo-israeliano Denis Shapovalov e il direttore artistico di ascolipicenofestival Giuliano De Angelis. Con loro l’Orchestra Benedetto Croce diretta dal maestro Alessandro Calcagnile. Verranno eseguite due commissioni inedite composte da Rossella Spinosa e Paolo Frediani. Se il titolo del Festival è Sfide, questa di Io suono italiano oggi, con i brani inediti, è una sfida nella sfida. Per la prima volta in assoluto, verranno proposti For the innocent victims of all wars di Fradiani e Concerto per due violoncelli e archi di Spinosa. In programma, inoltre, il Concerto di bravura per violoncello e archi di Shapovalov e Simple Symphony di Benjamin Britten. Denis Shapovalov, cinquantenne, nato negli Urali, è stato il più giovane docente del Conservatorio statale di Mosca. E’ considerato unanimamente uno dei più straordinari musicisti della scena contemporanea. Non per nulla ha vinto il prestigioso International Tchaikovsky Competition.

Brillante, versatile, riesce a coniugare stili diversi dal classico al rock. Ha collaborato con il mitico maestro Mstislav Rostropovic oltre a tanti altri maestri. Curiosità: è stato il primo a tenere un concerto al Polo Nord. Biglietti. Online su www.ciaoticket.com oppure, il giorno del concerto al ‘Neroni’.