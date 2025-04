Ecco i cognomi più diffusi. Ad Ascoli boom di Angelini

Impossibile vivere ad Ascoli e non conoscere qualcuno che si chiami Angelini, De Angelis, Celani, Agostini e Fioravanti. Sono questi, infatti, i cognomi più diffusi in tutto il territorio comunale. E’ quanto emerge dalle statistiche elencate dal portale ‘italia.indettaglio’.

Sotto le cento torri, e nelle frazioni, ci sono addirittura 538 persone che hanno per cognome Angelini, nettamente il più diffuso. Al secondo posto c’è De Angelis, con 437 persone che hanno questo cognome, seguito sul terzo gradino del podio da Celani (396 ascolani). Completano i primi cinque posti della simpatica e curiosa graduatoria, poi, Agostini (317) e Fioravanti (309, tra i quali anche il sindaco Marco).

In top ten, a seguire, anche Mariani, Mancini, Luzi, Piccioni e Morganti. A San Benedetto, invece, è Capriotti il cognome più diffuso e ce l’hanno 506 persone. Sul podio, poi, Bruni al secondo posto ma con quasi la metà di persone che si chiamano così (302) e Palestini al terzo (277).

Quarta posizione per il cognome Spinozzi (235), quinto per Rossi (232) e a chiudere la top ten ci sono Gabrielli, Cameli, De Angelis, Piunti (tra i quali c’è anche l’ex sindaco rivierasco) e Straccia. Particolare il fatto che De Angelis sia un cognome che potremmo definire ‘anti-campanilistico’, in quanto molto diffuso sia ad Ascoli che a San Benedetto.

Per quanto riguarda gli altri comuni più popolosi tra i 33 che caratterizzano la provincia picena, a Grottammare dominano i Bruni e i Pignotti (praticamente appaiati a quota 230 individui ciascuno). A Monteprandone, così come a San Benedetto, vincono i Capriotti (162), che precedono di gran lunga i Gabrielli (96).

A Castel di Lama c’è ‘un botto’ di Traini, ben 106, mentre al secondo posto troviamo i Marozzi (83 persone). A Comunanza boom di Massacci (33), a Folignano (forse anche considerata la vicinanza con Ascoli) dominano gli Angelini (122), mentre a Cupra ‘vincono’ i Lanciotti (86) che superano di poco gli Acciarri (78).

Nel comune terremotato di Arquata c’è una netta maggioranza di Petrucci (doveroso ricordare anche il compianto sindaco Aleandro, ‘eroe’ del sisma), davanti ai Perla. A Offida si chiamano tutti D’Angelo, si fa per dire, con questo cognome che appartiene a 126 individui, mentre spicca il fatto che nel minuscolo ma suggestivo borgo di Montedinove sono in calo i Del Duca, mentre guidano la classifica i Mazzoni.

Prendendo come riferimento tutta la provincia ascolana, invece, il cognome più diffuso è Capriotti (1.733 persone), seguito sul podio da De Angelis al secondo posto (1.417) e Angelini al terzo (1.011). Numeri che lasciano il tempo che trovano, ovviamente, ma che suscitano decisamente una certa curiosità.

Matteo Porfiri