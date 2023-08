Incendio oggi a Massignano (Ascoli) in una zona con abitazioni: fiamme domate

Massignano (Ascoli Piceno), 13 agosto 2023 – Vasto incendio di sterpaglie, sottobosco e bosco con piante di querce, ulivi ed altre essenze tipiche della macchia Mediterranea, in contrada Santa Giuliana in comune di Massignano. Le prime avvisaglie si sono registrate questa mattina intorno alle 11,15, quando i passanti lungo la strada provinciale che dalla statale Adriatica, all’altezza del ristorante Il Contadino, conduce all’abitato di Massignano, hanno visto le fiamme all’interno di un piccolo uliveto, vicino alla carreggiata.

Fiamme che poi si sono estese nella vicina zona boscata. L’incendio ha interessato una zona estesa a ovest dell’Autostrada A14, dove ci sono anche diverse abitazioni non distanti, per cui sul posto sono accorse le squadre boschive di stanza a San Benedetto e in Ascoli, insieme alla squadra ordinaria dei vigili del fuoco di San Benedetto e a seguire, proprio per evitare che le fiamme potessero avvicinarsi alle abitazioni, è intervenuto l’elicottero della protezione civile regionale.

Intorno alle 13 l’incendio è stato circoscritto, ma vi è stata una lunga opera di bonifica del terreno percorso dalle fiamme, con la partecipazione della protezione civile e dei carabinieri forestali della compagnia di San Benedetto, che dovranno stabilire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.

Tra le ipotesi l’evento accidentale o quello doloso. E’ grazie alla tempestività con cui è stato dato allarme e all’immediato intervento dei vigili del fuoco, che l’incendio è stato fermato in tempo prima che potesse estendersi a un bosco molto esteso ai cui margini si trovano diverse abitazioni.