Incidente in superstrada, ferite 5 persone

Ascoli, 20 gennaio 2024 – Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto verso mezzogiorno sul curvone finale dell’Ascoli mare. Si tratta di tre donne e due uomini che sono stati trasportati al pronto soccorso di San Benedetto, alcuni in codice giallo ed altri in codice verde.

Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale che ha eseguito i rilievi e si è occupata della viabilità, sono entrate in collisione una Bmw X 1con a bordo un ragazzo di 17 anni e un uomo di 46 che, proveniente da sud, si stava immettendo sull’Ascoli mare ed un Fiat Doblò, con a bordo tre donne, che usciva dall’Ascoli mare per immettersi sulla statale adriatica.

Si è trattato di uno scontro laterale a seguito del quale le vetture sono finite addosso al guard rail subendo danni consistenti. Il conducente della Bmw è rimasto bloccato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per liberarlo e consegnarlo al personale sanitario.

La centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze della potes, con medico dell’emergenza ed una ambulanza della croce verde per soccorrere i feriti che sono stati visitati, sottoposti ad accertamenti diagnostici e clinici e medicati nell’ospedale di San Benedetto. La viabilità, piuttosto intensa a quell’ora, ha subito forti rallentamenti.

ma. ie.