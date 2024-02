Ladri in azione a Villa Pigna. Colpo con i proprietari in casa

Si sono introdotti all’interno di un’abitazione a Villa Pigna mentre i proprietari dormivano e hanno messo a segno un furto. E’ accaduto nella notte fra martedì e ieri nel territorio del comune di Folignano e per ricostruire il fatto e arrivare ad individuare i responsabili del furto sono al lavoro i carabinieri di Ascoli e della stazione di Folignano. Nell’abitazione abita una coppia di professionisti ascolani molto noti che ad una certa ora sono andati a dormire tranquillamente. Al risveglio hanno però trovato disordine nelle altre stanze dell’abitazione e in particolare in una di queste. Si sono subito resi conto che erano stati vittima di un furto ed hanno dato l’allarme ai carabinieri che sono giunti sul posto. Secondo una prima ricostruzione i malfattori per introdursi all’interno dell’abitazione hanno fatto un foro in un accesso, attraverso il quale hanno azionare la maniglia utilizzando probabilmente un oggetto fine ed arcuato. Gli occupanti non si sono accorti di nulla e non è quindi da escludere che i ladri, una volta all’interno, abbiano spruzzato nelle stanze del gas soporifero. Una tecnica che in passato è stata utilizzata in diversi furti commessi ad Ascoli e dintorni, ma di cui non si avevano più riscontri da qualche anno. Gas o no, moglie e marito nulla hanno potuto per impedire ai ladri di mettere le mani ovunque nella casa. In corso di quantificazione il bottino del furto portato a termine a Villa Pigna.