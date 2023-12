Malore in casa, è morto Giuseppe Capriotti

Lutto a Monsampolo per la morte di Giuseppe Capriotti. Aveva 51 anni ed è stato trovato privo di vita nella sua abitazione nella tarda mattina di ieri. L’uomo, conosciuto in tutta la vallata del Tronto ed anche sulla Riviera delle palme, con l’appellativo di "Cavicchiò", era un grande tifoso della Sambenedettese calcio. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio sul territorio e ne sono la testimonianza i messaggi che per tutta la giornata di ieri sono arrivati attraverso i social. Giuseppe Capriotti viveva da solo e a dare l’allarme, ieri, è stato il fratello che non riusciva a rintraccialo. La vittima è stata trovata sul divano nel salotto dove, probabilmente, è stato colto da un improvviso malore. I soccorsi non sono stati neppure disposti, poiché il decesso risaliva alla serata o la notte precedente. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione che hanno attivato le procedure del caso. Dopo il primo intervento del dottore della guardia medica, vi è stato quello della dottoressa Sabrina Canestrari, medico legale dell’Ast di Ascoli. La salma è stata poi rimossa e trasportata all’obitorio dell’ospedale Mazzoni, a disposizione della Procura della Repubblica che ha disposto l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso. Sul corpo della vittima non sono stati trovati segni di violenza e nell’abitazione non sarebbero stati evidenziati segni di eventuali intrusioni. Tutto lascia ipotizzare un improvviso arresto cardiaco legato a un malore.

ma. ie.