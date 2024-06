Lutto a San Benedetto, morto l’ex consigliere Mario Ballatore

San Benedetto, 3 giugno 2024 – Riviera in lutto per la prematura scomparsa di Mario Ballatore: l’ex consigliere comunale si è spento ieri all’età di 51 anni a causa di una malattia. Commerciante ittico e ristoratore, nel 2016 Ballatore era stato eletto consigliere comunale di maggioranza nell’amministrazione guidata da Pasqualino Piunti. Fino al termine del mandato, nel 2021, si occupò di porto e politiche del mare, ambiti nei quali aveva ricevuto l’incarico dall’ex sindaco proprio in virtù della sua conoscenza della materia.

Persona dal carattere estroverso e gioviale, era conosciuto come ‘Mazzucche’, soprannome legato alla famiglia d’origine. Notorio a tutti era il suo incommensurabile amore per la Samb Calcio. A dirsi dispiaciutissimo per la dipartita è proprio Pasqualino Piunti: "Mario rappresentava, nella sua essenza, l’uomo buono, in tutti i sensi – dice il consigliere – E’ sempre stata una persona estremamente disponibile, che in ogni situazione ha saputo esprimersi per il bene di San Benedetto, senza dire mai una parola fuori posto. Una persona innamoratissima della famiglia e della sua città. Personalmente ho avuto la grande fortuna di averlo al mio fianco per cinque anni, durante i quali ho potuto apprezzare, come tutti quelli che hanno collaborato con lui, la gratuità insita nel suo carattere e nel suo modo di essere. Alla sua famiglia va il mio più affettuoso abbraccio”. Innumerevoli i messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e parenti. La redazione del Resto del Carlino si unisce alla città nel dare l’estremo saluto ad uno dei suoi figli più affezionati.