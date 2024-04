Morto il dottor Piero Manardi, un mese fa aveva perso la moglie

Ascoli, 18 aprile 2024 – È deceduto questa notte all’età di 70 anni, il Dottor Piero Manardi, ‘Pierino’ per tutti. Una vera tragedia quella che si è abbattuta sulla famiglia Manardi. Neanche un mese fa, il 26 marzo, se ne era andata la moglie Donatella Stallone amatissima sorella dell’assessore comunale allo sport Nico. La signora di 67 anni, aveva accusato un malore improvviso che l’aveva colpita mentre era in casa. Tempestivi ma inutili i soccorsi. Stanotte è toccato al marito Pierino che non è proprio riuscito a sopravvivere all’improvvisa scomparsa della coniuge. Il dottor Manardi, molto conosciuto in città e grande tifoso dell’Ascoli, aveva qualche acciacco fisico e pare che avesse già annunciato agli amici più cari che non sarebbe più tornato alla professione medica. Non se la sentiva, troppo forte era il dolore. Un durissimo colpo per i figli Piergiulio, Cristina e Raffaella, le nipoti Stella e Matilde, il genero Emiliano, i cognati Barbara, Paolo e Paola, ma soprattutto per l’assessore allo sport Nico Stallone che dopo aver perso la sorella Donatella oggi piange anche la scomparsa del cognato Pierino. Ad annunciare la dolorosa notizia è stato poco fa il dottor Mario Tacchini, grande amico di Pierino Manardi: “Questa notte ci hai lasciato – ha scritto in un post su Facebook pubblicando anche una foto con la moglie Donatella – senza di lei non potevi proprio stare e ti sei affrettato a raggiungerla. Resto attonito e senza parole amico carissimo di una vita in cui abbiamo condiviso gioie e dolori. Vi voglio ricordare così”. Alla famiglia Stallone e Manardi giungano le sincere condoglianze del Carlino.